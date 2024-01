Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leuna/MZ. - Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) will im Chemiepark Leuna (Saalekreis) eine große Forschungsanlage zur Produktion von grünem Flugbenzin errichten. Im vergangenen Herbst gab DLR-Chefin Anke Kaysser-Pyzalla den Startschuss. Mehr als zwölf Millionen Euro sind in das Projekt bereits geflossen, im Januar sollte Baustart sein. Umso überraschender kam jetzt die Nachricht, dass die Finanzierung vor dem Aus steht. Chemieparkchef Christof Günther schlug am Mittwoch in der MZ Alarm, dass das Projekt zu scheitern droht. Doch nun zeichnet sich offenbar eine Lösung ab, damit das Vorhaben, in das 400 Millionen Euro fließen sollen, doch nicht beerdigt werden muss.