Aufgrund des stark gestiegenen Preises verkaufen viele Sachsen-Anhalter jetzt ihren geerbten Schmuck, berichten Sparkassen und Händler. Was Privatpersonen dabei beachten sollten.

Ringe, Ketten und Uhren: Privatpersonen verkaufen massiv Gold bei Händlern und Sparkassen

Mehr Privatpersonen verkaufen oftmals geerbte Ringe und Ketten aus Gold. Der Grund: Der Goldpreis steigt derzeit rasant.

Halle/MZ. - Eines der ältesten Zahlungsmittel der Welt erlebt eine Renaissance: Aufgrund des stark gestiegenen Goldpreises verkaufen Sachsen-Anhalter vermehrt das Edelmetall, berichten Sparkassen und Händler. Doch wer jetzt alten Schmuck loswerden will, muss dabei einiges beachten.