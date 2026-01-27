weather schneegriesel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Wirtschaft
    4. >

  4. Goldpreis-Rekord: Immer mehr Sachsen-Anhalter verkaufen geerbten Schmuck

Eil
Wahl im Landtag von Sachsen-Anhalt: Löst Schulze Haseloff als Ministerpräsident ab?
Wahl im Landtag von Sachsen-Anhalt: Löst Schulze Haseloff als Ministerpräsident ab?

Hoher Goldpreis Ringe, Ketten und Uhren: Privatpersonen verkaufen massiv Gold bei Händlern und Sparkassen

Aufgrund des stark gestiegenen Preises verkaufen viele Sachsen-Anhalter jetzt ihren geerbten Schmuck, berichten Sparkassen und Händler. Was Privatpersonen dabei beachten sollten.

Von Steffen Höhne Aktualisiert: 28.01.2026, 09:06
Mehr Privatpersonen verkaufen oftmals geerbte Ringe und Ketten aus Gold. Der Grund: Der Goldpreis steigt derzeit rasant. 
Mehr Privatpersonen verkaufen oftmals geerbte Ringe und Ketten aus Gold. Der Grund: Der Goldpreis steigt derzeit rasant.  Foto: AFP

Halle/MZ. - Eines der ältesten Zahlungsmittel der Welt erlebt eine Renaissance: Aufgrund des stark gestiegenen Goldpreises verkaufen Sachsen-Anhalter vermehrt das Edelmetall, berichten Sparkassen und Händler. Doch wer jetzt alten Schmuck loswerden will, muss dabei einiges beachten. 