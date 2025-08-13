Der insolvente Maschinenbauer GMW Prämab findet keinen Investor. Der Betrieb wird eingestellt. Investor Gerhard Mey stellte Unterstützung ein.

Die Burger Firma GMW Prämab steckt in einem Insolvenzverfahren. Produziert wurden bisher große Teile und Maschinen.

Burg/MZ. - Für den insolventen Maschinenbauer GMW Prämab aus Burg (Jerichower Land) hat sich kein Investor gefunden. „Die noch bestehenden Aufträge werden abgearbeitet“, sagte Insolvenzverwalter Lucas Flöther dieser Zeitung. Der Betrieb werde danach eingestellt. Den 128 Mitarbeitern sei gekündigt worden – viele seien bereits freigestellt. „Ich bedauere, dass wir keine wirtschaftliche Perspektive für das Unternehmen gefunden haben“, sagte Flöther am Mittwoch nach einer Gläubigerversammlung.