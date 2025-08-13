Im Osten müssen mehr Ruheständler Abgaben leisten als in Westdeutschland. Sachsen-Anhalt hat die höchsten Quoten. Warum das so ist und welche Forderungen es gibt.

Halle/MZ. - Auch in der Rente führt am Finanzamt kein Weg vorbei: Doch in den ostdeutschen Bundesländern werden immer mehr Altersbezüge besteuert. An der Spitze liegt Sachsen-Anhalt mit einer Quote von 73,2 Prozent der Renten. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erfragt hat. Im Jahr 2015 lag die Quote in Sachsen-Anhalt noch bei 58,2 Prozent. „Die Einführung der Rentenbesteuerung war ein schwerer Fehler“, erklärte Wagenknecht auf Nachfrage. Es sei skandalös, dass die Steuern und Sozialabgaben für Rentner stetig steigen würden. Das BSW fordert, dass alle Renten bis 2.000 Euro steuerfrei bleiben sollen.