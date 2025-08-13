Forschende warnen in einem Diskussionspapier der Leopoldina in Halle vor psychischen Problemen bei Kindern und Jugendlichen durch Social-Media-Nutzung. Was sie Eltern und der Politik empfehlen.

Kinder in Deutschland nutzen Soziale Medien offenbar immer früher, zeigen Studien.

Halle/MZ. - Kinder und Jugendliche nutzen immer länger und häufiger Soziale Medien, einige Entwickeln regelrechtes Suchtverhalten. Die Folge sind psychische Probleme, sagen Experten der Leopoldina in Halle, der Nationalen Akademie der Wissenschaften. In einem Diskussionspapier, das am Mittwoch vorgestellt wurde, fordern sie einschneidende Maßnahmen zum Wohle junger Nutzer, beispielsweise ein Mindestalter für den Zugang. Was sie noch alles empfehlen, fasst MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller zusammen.