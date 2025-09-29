„Index ist ungerecht“ Sachsen-Anhalts Diäten-Plus von 46 Prozent empört Steuerzahlerbund
Verein kritisiert automatische Erhöhung der Abgeordnetenentschädigung. Was Verbandschef Ralf Seibicke den Politikern rät.
29.09.2025, 11:37
Magdeburg/MZ - Der Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt hat den Landtag aufgefordert, die 2016 eingeführte automatische Erhöhung der Abgeordnetendiäten zu beenden. Die Regelung habe zu einem „sehr starken Anstieg“ der Entschädigung geführt und sei ungerechtfertigt, sagte Verbandschef Ralf Seibicke der MZ am Montag.