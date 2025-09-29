Magdeburg/MZ - Der Bund der Steuerzahler Sachsen-Anhalt hat den Landtag aufgefordert, die 2016 eingeführte automatische Erhöhung der Abgeordnetendiäten zu beenden. Die Regelung habe zu einem „sehr starken Anstieg“ der Entschädigung geführt und sei ungerechtfertigt, sagte Verbandschef Ralf Seibicke der MZ am Montag.

