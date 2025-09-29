Die Lufthansa will durch Digitalisierung 4.000 Bürojobs streichen. Auch bei Firmen in Sachsen-Anhalt lassen sich viele Tätigkeiten automatisieren. Warum das auch eine Chance ist.

Kahlschlag bei Lufthansa: Wie viele Jobs in Sachsen-Anhalt durch KI gefährdet sind

Telefonisten in Call-Centern werden bei Routineanfragen inzwischen schon durch KI-Programme ersetzt.

Halle/MZ. - Die Automatisierung von Tätigkeiten im Berufsalltag durch Künstliche Intelligenz (KI), Digitalisierung und Roboter wird den Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt verändern. „Wir sehen, dass in immer mehr Berufsfeldern Tätigkeiten durch Technologie ersetzbar werden“, sagt Arbeitsmarktexperte Stefan Theuer vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).