Will die Polizei unauffällig ermitteln, braucht sie Tarnung. Auf stillen Forstwegen gilt das ganz besonders.

Zivilfahnder fahren in Sachsen-Anhalt getarnt in den Wald – und holen sich brav eine Genehmigung

Das geht auch unaffälliger! Um nicht im weiß-blauen Dienstfahrzeug aufzukreuzen, griffen Polizisten zu einem Trick.

Magdeburg/MZ - Im Wald gibt’s Ruhe und Frieden, und wenn doch einmal das Gesetz übertreten wird, dann allenfalls vom Wilddieb, der sich verstohlen einen Braten schießt. Oder? Die Bundespolizei scheint anderer Meinung zu sein – und auch im dunklen Tann Verbrecher zu vermuten.