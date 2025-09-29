Überfall in Brumby Mitarbeiterin von Aral-Tankstelle mit Waffe bedroht und ausgeraubt

Mit vorgehaltener Waffe hat ein unbekannter Mann die Mitarbeiterin einer Aral-Tankstelle in Brumby bei Staßfurt zur Herausgabe von Geld gezwungen.

Mitarbeiterin von Aral-Tankstelle mit Waffe bedroht und ausgeraubt

In Brumby ist es in einer Tankstelle zu einem Überfall gekommen.

Staßfurt. – Am frühen Freitagmorgen, dem 26. September, ist es in Brumby bei Staßfurt (Salzlandkreis) zu einem schweren Raub gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Aral-Tankstelle in der Straße Am Heidfuchsberg.

Demnach habe der Mann gegen 1.20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und eine Mitarbeiterin mit einer Waffe bedroht.

Er habe sie aufgefordert, die Kasse zu öffnen, woraufhin er Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie Tabakwaren entnommen habe. Anschließend sei der Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Polizei habe umgehend Ermittlungen aufgenommen, diese dauerten jedoch noch an.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa. 1,80 Meter groß

zwischen 30 und 40 Jahre alt

breite Körperstatur

schwarze Jacke, schwarzes Kapuzensweatshirt (Kapuze über Mund und Nase gezogen), dunkle Hose, dunkle Handschuhen

sprach gebrochenes Deutsch, ausländischer Dialekt

Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/5461010 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.