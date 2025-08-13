In Magdeburg masturbierte am Dienstag ein Mann auf dem Spielplatz, während Kinder vor Ort waren. Die Polizei nahm den Täter fest, ließ ihn am nächsten Tag aber wieder gehen.

Weil ein Mann auf einem Spielplatz masturbiert hat, wurde er in Magdeburg festgenommen.

Magdeburg. - Am Dienstagabend hat laut Polizeiangaben ein Mann in der Nähe eines Spielplatzes in Magdeburg an sich selbst sexuelle Handlungen vollzogen.

Gegen 20 Uhr sei der Mann auf dem Spielplatz in der Herrenkrugstraße gesehen worden. Er sei bei seinen sexuellen Handlungen auch teilweise unbekleidet gewesen. Aufgrund der Täterbeschreibung fanden die Beamten den 37-Jährigen nach eigenen Angaben schnell.

Da der Mann gegenüber der Polizei handgreiflich geworden sei, seien ihm Handschellen angelegt worden. Er sei daraufhin in Polizeigewahrsam gebracht worden. Am Mittwochmorgen wurde der Mann wieder entlassen, wie die Polizei meldet.