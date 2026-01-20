Leipzig/Halle und Dresden tun sich schwer, neue Fluggesellschaften und damit zusätzliche Einnahmen zu gewinnen. Impulse könnten ein Jet-Hersteller und ein Industriegebiet liefern.

Airlines ziehen ab: Warum die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden nicht aus der Krise kommen

In Leipzig/Halle läuft das Geschäft mit Ferienfliegern wie Condor weiter gut.

Halle/MZ. - Die Passagierzahlen der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden steigen nicht so wie erwartet. Bei der Ansiedlung neuer Frachtairlines kommt die Mitteldeutsche Flughafen AG kaum voran. Die Gesellschaften sind daher bis 2029 auf weitere staatliche Millionenzuschüsse aus Sachsen und Sachsen-Anhalt angewiesen. Doch warum kommen die Airports nicht aus der Krise? MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne gibt Antworten auf wichtige Fragen.