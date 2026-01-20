71 Millionen staatliche Finanzhilfe Airlines ziehen ab: Warum die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden nicht aus der Krise kommen
Leipzig/Halle und Dresden tun sich schwer, neue Fluggesellschaften und damit zusätzliche Einnahmen zu gewinnen. Impulse könnten ein Jet-Hersteller und ein Industriegebiet liefern.
Aktualisiert: 20.01.2026, 08:55
Halle/MZ. - Die Passagierzahlen der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden steigen nicht so wie erwartet. Bei der Ansiedlung neuer Frachtairlines kommt die Mitteldeutsche Flughafen AG kaum voran. Die Gesellschaften sind daher bis 2029 auf weitere staatliche Millionenzuschüsse aus Sachsen und Sachsen-Anhalt angewiesen. Doch warum kommen die Airports nicht aus der Krise? MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne gibt Antworten auf wichtige Fragen.