Ein kräftiges Hoch sorgt für viel Sonnenschein in Sachsen-Anhalt. Nachts fallen die Temperaturen jedoch teils weit unter den Gefrierpunkt und bringen klirrende Kälte.

Sachsen-Anhalt darf sich auf ein kaltes, aber sonniges Winterwetter einstellen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Nach einer kurzen Verschnaufpause fallen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt zumindest nachts wieder in den Minusbereich. Mit dem Rand eines Hochs über Osteuropa gelangt trockene und kalte Luft in die Region.

DWD-Wettervorhersage: Eisige Temperaturen in der Nacht

Am Dienstag, dem 20. Januar, bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 6 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 21. Januar, bleibt der Himmel ebenfalls klar. Die Temperaturen sinken auf eisige –5 bis –8 Grad ab. Es ist mit strengem Frost zu rechnen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Klarer Himmel bis zur Wochenmitte

Am Mittwoch, dem 21. Januar, macht die Sonne keine Pause. Nur vereinzelt lassen sich Wolken am Himmel blicken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen –2 und 4 Grad. Ein schwacher Wind weht aus östlicher Richtung.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 22. Januar, bleibt es weiterhin klar, am Morgen tauchen die ersten Wolken auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen –6 und –10 Grad.

Mix aus Sonne und Wolken am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 22. Januar, wechseln sich Sonne und Wolken laut DWD ab. Bei Höchstwerten von maximal 0 Grad herrscht Dauerfrost.

In der Nacht zu Freitag, dem 23. Januar, ist es bewölkt. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf bis zu –10 Grad.

Bewölkter Tag und eisige Nacht in Sachsen-Anhalt

Am Freitag, dem 23. Januar, startet der Tag bewölkt, meist bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen zwischen –3 und 2 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 24. Januar, bleibt es bewölkt, vereinzelt können laut DWD auch Schneeflocken fallen. Bei Temperaturen zwischen –7 und –3 Grad wird es eisig.