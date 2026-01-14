weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Erdgas und Strom: Heizkosten 2025 in Sachsen-Anhalt um 17 Prozent gestiegen - Hohe Nachzahlungen drohen

Die Strom- und Gaspreise sinken wieder. Doch die Heizperiode 2025 ist spürbar kälter gewesen. Wie sich das bei den einzelnen Energieträgern auswirkt

Von Steffen Höhne und Sebastian Münster Aktualisiert: 14.01.2026, 14:17
Bei niedrigen Temperaturen werden die Heizungen aufgedreht.
Bei niedrigen Temperaturen werden die Heizungen aufgedreht. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Halle/MZ/DPA. - Die Heizkosten haben sich im vergangenen Jahr in vielen Haushalten in Sachsen-Anhalt voraussichtlich erhöht. Nach Berechnungen des Energiedienstleisters Techem gehört Sachsen-Anhalt zu den am stärksten von Kostensteigerungen betroffenen Bundesländern.