Die Strom- und Gaspreise sinken wieder. Doch die Heizperiode 2025 ist spürbar kälter gewesen. Wie sich das bei den einzelnen Energieträgern auswirkt

Heizkosten 2025 in Sachsen-Anhalt um 17 Prozent gestiegen - Hohe Nachzahlungen drohen

Bei niedrigen Temperaturen werden die Heizungen aufgedreht.

Halle/MZ/DPA. - Die Heizkosten haben sich im vergangenen Jahr in vielen Haushalten in Sachsen-Anhalt voraussichtlich erhöht. Nach Berechnungen des Energiedienstleisters Techem gehört Sachsen-Anhalt zu den am stärksten von Kostensteigerungen betroffenen Bundesländern.