Im Januar vor 35 Jahren war Deutschland schon wieder auf der Straße. Diesmal protestierten Hunderttausende in Ost und West gegen einen amerikanischen Militäreinsatz zur Befreiung des vom Irak überfallenen und besetzten Kuwait.

Halle/MZ. - Sandmann, Ampelmännchen und grüner Pfeil sind nicht alles, was Anfang 1991 von der früheren DDR geblieben ist. Auch die traditionelle Luxemburg-Liebknecht-Demonstration am Zentralfriedhof Friedrichsfelde hat überlebt. Hier, wo das SED-Politbüro jahrzehntelang an der Spitze von Kampfgruppenkompanien, Betriebskollektiven und Parteiorganisationen an der „Gedenkstätte der Sozialisten“ vorbeigezogen war, herrscht drei Monate nach dem Ende der DDR allerdings ein neuer Geist.