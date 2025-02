Das ostfriesische Unternehmen Alterric plant in Sachsen-Anhalt hohe Investitionen in neue Anlagen. Firmenchef Frank May erklärt, wie Projekte auch ohne Subventionen funktionieren.

Alterric will in den kommenden fünf Jahren 86 neue Windenergieanlagen in Sachsen-Anhalt errichten.

Halle/MZ. - Der größte Windpark-Betreiber Deutschlands will in den kommenden Jahren Hunderte Millionen Euro in Sachsen-Anhalt investieren. Bis 2030 will das Unternehmen Alterric in 13 Windparks rund 86 neue Windkraftanlagen mit einer Leistung von mehr als 600 Megawatt installieren, kündigte Alterric-Geschäftsführer Frank May im Gespräch mit der MZ an. Dafür würden knapp eine Milliarde Euro investiert. Ein Teil davon werde Repowering sein. Das heißt, ältere, kleinere Anlagen werden durch moderne, leistungsfähigere ersetzt. Die Zahl der Windräder geht dadurch sogar zurück.