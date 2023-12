Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Die Großunternehmen in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Laut einer Erhebung der Landesbank Nord/LB verzeichneten die hundert größten Firmen einen Gesamtumsatz von 37 Milliarden Euro. Das sind knapp sechs Prozent mehr als im Jahr 2021. „Es ist erfreulich, dass sich die Unternehmen in Sachsen-Anhalt im Geschäftsjahr 2022 mehrheitlich so positiv entwickelt haben. Der Umsatzanstieg spricht hier eine deutliche Sprache – auch wenn er in Teilen durch die allgemeine Preisentwicklung ein wenig überzeichnet ist“, sagte Martina Noß, Leiterin des Research-Bereichs der Nord/LB zum Unternehmensranking Top 100 für das Jahr 2022. Vor allem die hohen Öl- und Gaspreise erhöhten die Umsätze von Energie- und Chemieunternehmen. Das heißt aber nicht, dass sie auch profitabler sind. MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Studie.