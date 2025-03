Der Online-Händler eröffnet in Leipzig sein drittes Geschäft in Deutschland. Der Store befindet sich im historischen Specks Hof.

Designermöbel: Online-Händler Westwing eröffnet Store in Leipzig

Der neue Westwing-Store befindet sich in der Leipziger Innenstadt.

Leipzig/MZ. - Der Online-Möbelhändler Westwing hat in Leipzig seinen dritten deutschen Store eröffnet. Im historischen Specks Hof, Leipzigs ältester erhaltener Einkaufspassage aus dem frühen 20. Jahrhundert, werden auf zwei Etagen ausgewählten Designmarken angeboten. „Während viele Einzelhändler sich aus den Innenstädten zurückziehen, setzen wir auf die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden“, sagt Westwing-Chef Andreas Hoerning. Leipzig sei eine dynamische Handelsstadt und ideal für unsere designaffine Zielgruppe.

Das Geschäft befindet sich auf zwei Etagen. Größere Möbelstücke können nur bestellt werden. Foto: westwing

In dem Laden können die Kunden Wohnaccessoires direkt kaufen. Größere Artikel wie Sofas, Betten und Sessel können vor Ort angeschaut, ausprobiert und bestellt werden. In Leipzig gibt es den Angaben zufolge auch Westwing-Mitarbeiter, die Kunden bei kompletten Einrichtungslösungen beraten. Ähnliche Stores gibt es bereits in Stuttgart und Hamburg.

Der 2011 gegründete Online-Händler aus München ist vor allem auf Designermöbel spezialisiert. Im vergangenen Jahr machte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 500 Millionen Euro. Geliefert wird in 13 europäische Länder.