Handel China-Haus in Magdeburg: Unternehmer macht „Deals“ im großen Stil
Oliver Franke unterstützt Firmen in Sachsen-Anhalt beim Handel mit Unternehmen aus dem Reich der Mitte. Warum Produkte aus Fernost teilweise so billig sind.
Aktualisiert: 25.09.2025, 08:10
Magdeburg/MZ. - Wer in Sachsen-Anhalt einen Handelsplatz für chinesische Waren sucht, der wird im Zentrum von Magdeburg fündig. Der Unternehmer Oliver Franke hat aus einer einstigen Schokoladenfabrik ein China-Haus gemacht. Schon von außen fallen an den Fenstern die roten, chinesisch anmutenden Verkleidungen auf.