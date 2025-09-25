Oliver Franke unterstützt Firmen in Sachsen-Anhalt beim Handel mit Unternehmen aus dem Reich der Mitte. Warum Produkte aus Fernost teilweise so billig sind.

China-Haus in Magdeburg: Unternehmer macht „Deals“ im großen Stil

Oliver Franke führt das Beratungs- und Handelshaus Chinaprofis in Magdeburg.

Magdeburg/MZ. - Wer in Sachsen-Anhalt einen Handelsplatz für chinesische Waren sucht, der wird im Zentrum von Magdeburg fündig. Der Unternehmer Oliver Franke hat aus einer einstigen Schokoladenfabrik ein China-Haus gemacht. Schon von außen fallen an den Fenstern die roten, chinesisch anmutenden Verkleidungen auf.