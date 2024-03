Wegen Flugverbots in der EU parken seit zwei Jahren drei Antonov 124 am Airport Leipzig/Halle. Warum der russische Eigner weiter die sogenannten Abstellentgelte zahlt.

Die drei russischen Antonov 124 stehen in einem Wartungsbereich am Rande der Flugbahn Nord des Airports Leipzig/Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Der Flugverkehr zwischen der EU und Russland ist eingestellt: Kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde am 28. Februar 2022 der EU-Luftraum für russische Flieger gesperrt. Die meisten Maschinen aus der Föderation waren zu diesem Zeitpunkt schon nach Russland zurückgekehrt. Doch ausgerechnet drei Riesenflieger vom Typ Antonov 124, dem größten je in Serie gebauten Frachtflugzeug der Welt, wurden am Airport Leipzig/Halle festgesetzt.