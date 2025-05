Der Energieverbrauch im Gebäudesektor und in der Industrie lässt sich durch mehr Effizienz deutlich senken. Das KEDi in Halle soll helfen, die Potenziale zu heben.

Halle/MZ. - Seit Jahrzehnten wird die Redewendung vom „schlafenden Riesen“ verwendet, wenn es um die Potenziale der Energieeffizienz geht. Doch bisher gelingt es im Gebäudesektor nur unzureichend, diesen Riesen zu wecken. „550 Milliarden Euro wurden bereits in den Klimaschutz im Gebäudesektor in Deutschland investiert“, sagte Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW). Die Klimaschutzziele für 2030 würden dennoch deutlich verfehlt.

Als einen Grund sieht sie, dass auch leicht zu erreichende Effizienzsteigerungen in Gebäuden häufig nicht umgesetzt werden. Kurz: Viele Hauseigentümer verschlafen es, Strom zu sparen.

Um das zu ändern, wurde vor zwei Jahren in Halle im Rahmen der Strukturwandel-Projekte das Kompetenzzentrum für Energieeffizienz durch Digitalisierung (KEDi) gegründet, das zur Deutschen Energie-Agentur (Dena) gehört. Am Mittwoch fand in der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle der erste KEDi-Kongress statt.

Puppenhaus zeigt Lösungen für Energieeinsparungen

Im Eingangsbereich zum Tagungssaal war eine Art großes Puppenhaus aufgebaut, an dem jeder selbst ausprobieren konnte, wie Maßnahmen wie hydraulischer Abgleich und Nachtabsenkungen von Heizungen oder Systeme zur Raumtemperaturreglung sich auf den Energieverbrauch auswirken. Selbst ohne größere Umbauarbeiten lassen sich so bis zu 28 Prozent des Strom- und 14 Prozent des Gasverbrauchs einsparen.

Der sogenannte Gebäudedemonstrator mit seinen Klemmbausteinen wirkt spielerisch, zeigt aber anschaulich die Möglichkeiten. Das KEDi macht durch Informationen im Internet und deutschlandweite Touren die möglichen Einsparoptionen öffentlich. „20 Prozent Energieeinsparungen sind bei bestehenden Anlagen möglich“, sagte Dena-Chefin Corinna Enders. Voraussetzung sei die Erhebung von Daten, um damit digitale Technik betreiben zu können.

Nach Angaben von Immobilienexpertin Esser liegen die Daten vielfach schon vor, dürfen aus Datenschutzgründen aber nicht immer verwendet werden, da es sich um personenbezogene Daten, etwa der Mieter, handelt. Wie leicht sich solche Effizienzgewinne erzielen lassen, zeigt ein anderes Beispiel. So gibt es intelligente Thermostate, die bei geöffnetem Fenster automatisch die Heizung runterregeln. „Wir müssen diese niedrig hängenden Früchte ernten“, so Esser.

Differenzierter ist das Bild in der Industrie. Um Kosten zu sparen, haben einige Unternehmen schon weitgehende Effizienzmaßnahmen umgesetzt, andere aber nicht. Ein softwaregestütztes Energiemanagementsystem (EMS) kann die Energieeffizienz eines Betriebs deutlich verbessern. Es hilft, den Energieverbrauch zu überwachen, zu analysieren und zu optimieren, wodurch Einsparpotenziale genutzt werden können. Laut KEDi-Projektleiterin Andrea Gauselmann hat das Kompetenzzentrum einen EMS-Finder entwickelt, der es Unternehmen erleichtert, das richtige System für sich zu finden. Der EMS-Finder ist seit wenigen Tagen online.

Auch das Land Sachsen-Anhalt unterstützt die Unternehmen beim Thema Energiesparen, wie Thomas Wünsch (SPD), Staatssekretär im Energieministerium Sachsen-Anhalt, schilderte. Mit dem Förderprogramm „Sachsen-Anhalt Energie“ unterstütze man mittlere und große Betriebe unter anderem bei der energieeffizienten Erneuerung von Gebäuden, dem Austausch ineffizienter technischer Anlagen sowie der Installation erneuerbarer Energiequellen. 600 Firmen seien inzwischen gefördert worden, sagte Wünsch.

Nachahmer für Erfolgsmodelle erzeugen

Nach Einschätzung von Patrice Heine, Geschäftsführer des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen, hätten viele mittelständische Unternehmen wenig Ressourcen, um sich um Themen wie digitale Lösungen für Energieeffizienz zu kümmern. Bei den hohen Schwankungen der Energiepreise würden kleinere Effizienzgewinne aktuell auch eine untergeordnete Rolle spielen. Heine hält Best Practice-Beispiele für hilfreich. „Wenn ein Unternehmen mit einer Energiesparlösung sehr erfolgreich ist, dann schauen sich auch andere Unternehmen aus der Branche das genau an“, sagte er. Er wünscht sich vom KEDi, solche Lösungen zu sammeln und öffentlich zu machen.