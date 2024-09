Über den Zaun in die Freiheit - Von Barby über Prag bis nach New York

Edwina de Pooter in New York - als junges Mädchen hätte die erfolgreiche Sängerin nie gedacht, dass ihr die Welt eines Tages offenstehen würde.

Barby/MZ. - Ich bin in Calbe geboren und in Barby aufgewachsen. Schon als Jugendliche hatte ich Probleme mit der politischen Situation in der DDR, vor allem mit der nicht vorhandenen Meinungsfreiheit und der Zensur im künstlerischen Bereich. Aufgrund der belgischen Herkunft meines Vaters hatte ich auch schon die Staatssicherheit mit ihren Drohungen persönlich kennenlernen müssen.