Zwei Bänke zum Verweilen in Gnölbzig einbetoniert

Gnölbzig/MZ - Es ist kalt, regnerisch und windig an diesem Sonntagmorgen. Das aber hält Wolfgang Hellmann und seine Mitstreiter - Mitglieder des Heimatvereins und engagierte Bürger aus Gnölbzig - nicht davon ab, die zwei neuen Bänke am Saaleweg in Gnölbzig aufzustellen. Wobei, die werden nicht nur aufgestellt, sondern richtig fest in die Erde einbetoniert. „Das ist ein beliebter Weg für Spaziergänger, Hundebesitzer und auch Radfahrer“, sagt Hellmann. Daher sei man auf die Idee gekommen, Bänke zum Verweilen aufzustellen. Ganz besonders hat sich hier Kathrin Rudloff engagiert. Ein Jahr ist das bereits her.

Nun endlich hat es mit Unterstützung des Naturparks Unteres Saaletal geklappt, der die Bänke gesponsert hat. „Nun hoffen wir natürlich, dass die Bänke gut angenommen und möglichst nicht zerstört werden“, sagt Hellmann.