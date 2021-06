Fröhlich in den Sommer mit „Klänge im Raum“

Bernburg/Bad Salzelmen - Sicher konnte sich Anita Bader bis zuletzt nicht sein. Und lange war tatsächlich nicht klar, ob die Konzertreihe des Salzlandkreises „Klänge im Raum“ in diesem Jahr tatsächlich stattfinden kann. Man habe das Musikfest immer wieder geplant und verworfen, und erneut geplant und wieder verworfen, erzählte die Geschäftsführerin der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie (MKP) im Rahmen eines Pressegesprächs in Bad Salzelmen.

„Immer an Ihrer ‚Saite‘“

Seit etwa drei Wochen nun hat sie Gewissheit, dass das 27. Musikfest - das in diesem Jahr unter dem Motto „Immer an Ihrer ‚Saite‘ steht - veranstaltet werden kann. Auch, weil es von zahlreichen Sponsoren unterstützt werde, betonte Bader. „Wir freuen uns auf ’Klänge im Raum’“, sagte auch Helmut Ibsch, Vorstandsvorsitzender der Salzlandsparkasse, die diese Konzertreihe seit vielen Jahren unterstützt. Die Sparkasse werde das Festival aber nicht nur finanziell fördern, sondern auch dafür sorgen, dass das Wetter mitspielt, sagte Ibsch mit einem Augenzwinkern. Denn immerhin acht der 15 geplanten Konzerte sollen draußen in Parks stattfinden.

„Das Leben geht wieder los“, meinte er im Hinblick auf die lange Zeit des Lockdowns, als auch an kulturelle Veranstaltungen nicht zu denken war. Doch die stetig sinkenden Inzidenzzahlen machen es wieder möglich. Astrid Wessler von Lotto Sachsen-Anhalt, einem weiteren langjährigen Förderer, ist sogar der Meinung, dass den Leuten das Wetter egal ist. Sie seien einfach nur froh, dass Kunst und Kultur endlich wieder möglich seien.

Einlass unter bestimmten Voraussetzungen

Nichtsdestotrotz müssen sich die Besucher wie andernorts auch an bestimmte Regeln halten. So werden nur Geimpfte, Genesene oder Menschen mit einem aktuellen negativen Corona-Test eingelassen. Wer sich kurzfristig zu einem Besuch entschließt, könne einen solchen Test auch vor Ort machen, sagte Anita Bader. Dieser sei dann aber kostenpflichtig. Es ist eine Einbahnstraßenregelung vorgesehen und natürlich werde auf Abstände geachtet, so dass die Zuschauerzahl begrenzt sein wird – je nach Veranstaltungsort zwischen 100 und 200. Insgesamt jedenfalls stünden 1.500 Karten zur Verfügung. Und Anita Bader würde sich freuen, wenn die Leute kommen - auch gern spontan. Man werde niemanden wegschicken, sondern sich bemühen, für jeden einen Platz zu finden.

Wer aber längerfristig plant, der sollte die Karten möglichst schon vorher online oder an einer der Vorverkaufsstellen erwerben. Letztlich werden auch die Kontakte erfasst. An einigen Orten sei auch für Catering gesorgt, sagte die MKP-Geschäftsführerin. Das Programm sei ein „Konglomerat“ aus dem, was das Orchester ursprünglich für diese Saison geplant hatte und „etwas, das jetzt aus dem Boden gestampft wurde“, sagte Chefdirigent Jan Michael Horstmann. Die Vorsitzende des Fördervereins der MKP Petra Grimm-Benne begrüßt besonders, dass mit drei Konzerten auch für Kinder und Jugendliche etwas dabei ist.

Auftakt in Barby im Park am Prinzeßchen

Zum Auftakt spielt die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie am Donnerstag, 1. Juli, 19 Uhr im Park am Prinzeßchen in Barby „Mozart meets Musical - die West Side Story des Wolfgang Amadeus Mozart“. Mit demselben Programm ist das Orchester mit der Sopranistin Sophia Revilla und dem Bariton Ulf Dirk Mädler am nächsten Abend in der Kurmuschel in Bernburg zu Gast. Der zweite Teil des Musikfestes ist mit „Madrid-Paris-Wien“ überschrieben, stellt Werke der aktuellen CD der MKP „Schattenrisse“ in den Mittelpunkt und wird an vier Orten zu erleben sein.

Der dritte Teil schließlich steht unter der Überschrift: „Freunde, das Leben ist lebenswert!“ Dies sei vor allem ein durchweg positives Programm, sagte Jan Michael Horstmann. Es sollte etwas sein, „das uns fröhlich in den Sommer entlässt“.

Karten gibt es unter anderem bei der MKP unter Tel. 03925/32 00 18 oder an der Theaterkasse in Bernburg unter Tel. 03471/34 79 40. (mz)