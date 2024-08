Magdeburg/MZ - Jetzt ist der Moment, in dem sich mehr als 400 AfD-Mitglieder einig sind. Laut jubeln sie, rhythmisch klatschen sie in die Hände. Und der Mann, der gerade auf die Parteitags-Bühne in Magdeburg gestiegen ist, zeigt mit beiden Händen das Victory-Zeichen. „Meine frohe Botschaft ist: Sieg ist möglich!“, ruft Jürgen Elsässer, Chefredakteur des rechtsextremen Compact-Magazins. Er ist der Stargast der rechtsextremen AfD an diesem Samstag – hier feiern sie ihn wie einen Rockstar.

