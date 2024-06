Halle/MZ - Es ist der zweite Strafprozess in Halle gegen den Thüringer AfD-Chef innerhalb weniger Wochen: Seit Montag steht Björn Höcke erneut wegen mutmaßlicher Verwendung der verbotenen Nazi-Parole „Alles für Deutschland“ vor Gericht.

Laut Staatsanwaltschaft Halle soll der rechtsextreme Politiker im Dezember 2023 vor einem Stammtisch-Publikum im thüringischen Gera über das erste Strafverfahren in Halle gesprochen haben - dann habe er die Worte „Alles für“ gesagt und das Publikum mit einer Handbewegung animiert, den verbotenen Slogan mit dem Wort „Deutschland“ zu vollenden.

Höcke wurde im Mai bereits zu einer Geldstrafe verurteilt

Sowohl Höcke als auch das Publikum hätten das Verbot des Slogans zu diesem Zeitpunkt gekannt, sagte Staatsanwalt Benedikt Bernzen am Montag bei Verlesung der Anklage. Bei dem Stammtisch in Gera seien rund 350 Personen anwesend gewesen. „Alles für Deutschland“ war ein Slogan der nationalsozialistischen „Sturmabteilung“ (SA), einer paramilitärischen Kampforganisation.

Im ersten Prozess vor dem Landgericht Halle war Höcke im Mai zu einer Geldstrafe von 13.000 Euro verurteilt worden. Das Gericht hatte es als erwiesen angesehen, dass der rechtsextreme Politiker die Parole bewusst bei einer AfD-Wahlkampfrede genutzt hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Höckes Anwälte haben Revision eingelegt. Der AfD-Politiker argumentierte im ersten Prozess, er habe die SA-Losung damals nicht gekannt.

Höcke-Anwälte wollen Einstellung des Verfahrens

Zum Prozessstart am Montag entzog sich Höcke den Kameras. Noch vor Eintreten des Angeklagten in den Verhandlungssaal wies Justizpersonal Fotografen und Kameraleute an, den Raum zu verlassen: „Herr Höcke möchte nicht gefilmt werden.“

Die Anwälte des AfD-Politikers forderten am Montag die Einstellung des Verfahrens. Zum Einen sei der Gerichtsstandort Halle gar nicht für Fälle in Gera zuständig, erklärte Höcke-Verteidiger Florian Gempe. Zum Anderen beklagte dessen Anwaltskollege Ralf Hornemann eine „einhellige“ öffentliche Vorverurteilung Höckes, insbesondere in „Massenmedien“. Zudem werde der AfD-Politiker durch die Gerichtsverfahren in seiner politischen Arbeit eingeschränkt. „Für einen im Vergleich lächerlichen Vorwurf hat mein Mandant bereits vier volle Arbeitstage aufwenden müssen, zwei weitere stehen im Raum“, so Hornemann.

Der Vorsitzende Richter Jan Stengel lies zum Prozessstart am Montag zunächst die Anträge der Höcke-Verteidiger und die Anklage verlesen. Bis zum Mittag sollte die über die Anträge beraten werden.

Bei einer Verurteilung droht Höcke eine erneute Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Im ersten Verfahren hatte die Staatsanwaltschaft bereits auf eine sechsmonatige Bewährungsstrafe plädiert. Kommt es zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten, kann das Gericht Höcke die Amtsfähigkeit und das aktive und passive Wahlrecht absprechen. Bei der Landtagswahl in Thüringen im September will Höcke mit der AfD stärkste Kraft werden.