Eigentlich wollte das Land den aufwendigen Stadtumbau in Halle mit Millionen unterstützen – doch 2025 und 2026 will die Regierung genau an dieser Stelle sparen. Der Aufschrei ist groß.

Landesregierung setzt Bauhilfen am Zukunftszentrum in Halle für zwei Jahre auf null

In Halle will die Bundesregierung am Riebeckplatz das Zukunftszentrum bauen.

Magdeburg/Halle/MZ - In der Stadt Halle liegen große Hoffnungen auf diesem Projekt: Am Riebeckplatz, dem zentralen Verkehrsknoten der Stadt, will die Bundesregierung ab 2027 das „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ bauen. Gut 200 Millionen Euro sollen in diese Konstruktion der Extraklasse fließen, ganz Europa soll nach Halle schauen. Doch nun droht dem Zukunftszentrum ein Dämpfer.