Weniger Störungen, pünktlichere Züge, mehr Barrierefreiheit: Die Zugstrecke zwischen Halle und Kassel soll modernisiert werden. Doch bis dahin müssen Fahrgäste reichlich Geduld mitbringen.

Im Zuge einer großen Sanierung wird die Zugstrecke zwischen Halle und Kassel saniert. Der Bahnhof in Sangerhausen ist bereits ab dieser Woche von Einschränkungen betroffen.

Halle (Saale)/Erfurt. – Die Bahnstrecke zwischen Halle und Kassel gehört zu den meist genutzten Zugstrecken der Region. Nun soll die Strecke im Zuge einer Sanierung modernisiert werden. Bereits in dieser Woche müssen Pendler mit Einschränkungen rechnen.

"Die nächsten drei Jahre fahren wir ein bisschen mehr Bus", so Stefan Dietrich, Pressesprecher des Bahnunternehmens Abellio. Es sei mit massiven Einschränkungen für den Bahnverkehr mit Komplettsperrungen auf der Strecke zu rechnen. Mit der Hilfe von Bussen soll ein Schienenersatzverkehr gewährleistet werden.

Wann wird die Zugstrecke Halle-Kassel saniert?

Bereits am Freitag, 16. Januar, wird die Zugstrecke zwischen Sangerhausen in Sachsen-Anhalt und Leinefelde in Thüringen gesperrt. Bis 12. März verkehrt dort dann stündlich ein Expressbus, der aber nicht an allen anderen Stationen hält. Es sei mit einer längeren Fahrzeit von 45 Minuten zu rechnen. Weitere Busse sollen die restlichen Unterwegshalte anfahren.

Ab Ende Juli soll die Strecke dann ab Halle in mehreren Bauabschnitten gesperrt werden. Zuerst bis Berga-Kelbra, ab Ende August bis Nordhausen und ab Anfang Oktober bis Leinefelde. Auch für diese Abschnitte soll es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen geben.

Genaue Informationen zu den Sperrungen gibt es auf den Webseiten von Abellio, der Deutschen Bahn und des Sanierungsprojektes.

Bahnhöfe und Bahnübergänge werden saniert

Im Zuge der Streckensanierung sollen auch manche Bahnhöfe und Bahnübergänge saniert werden. Dabei werden unter anderem Bahnsteige barrierefrei gestaltet. Zudem werde es deswegen auch zu Straßensperrungen kommen.

Wie lange dauert die Sanierung der Zugstrecke Halle-Kassel?

Die Modernisierung der rund 170 Kilometer langen Strecken soll bis 2028 abgeschlossen werden. Die Deutsche Bahn und Abellio planen, die Fahrgäste über regelmäßige resultierende Folgen der Bauarbeiten zu informieren.

In die Sanierung sollen rund 625 Millionen Euro fließen. Dabei geht es vor allem auch darum, alte Stellwerke durch elektronische zu ersetzen. Sie sollen helfen, die Bahnstrecke zwischen Halle und dem hessischen Kassel zuverlässiger zu machen.

Auch der Güterverkehr soll davon profitieren: Für lange Güterzüge sollen in Sangerhausen und Röblingen am See 740 Meter lange Überholgleise entstehen.