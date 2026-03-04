Die Grünen-Abgeordnete Bahar Haghanipour wünscht einen freien Iran - und hofft, dass sich ein historisches Zeitfenster für Veränderungen öffnet.

Berlin - Die Berliner Grünen-Abgeordnete Bahar Haghanipour hofft auf tiefgreifende politische Veränderungen im Iran. „Viele glauben, dass sich nun ein historisches Zeitfenster öffnet – vielleicht eine '"Jetzt-oder-nie"-Situation. Die Erwartung eines politischen Wandels scheint greifbar“, sagte Hagahnipour der Deutschen Presse-Agentur. Sie selbst wurde in der iranischen Hauptstadt Teheran geboren und kam als Kind mit ihren Eltern nach Berlin.

„Doch noch ist ungewiss, ob es lediglich zu einem personellen Wechsel an der Spitze kommt oder zu einem grundlegenden Systemwandel. Führungswechsel oder Regime-Change?“, so die Vizepräsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses.

„Das Thema Iran bewegt mich seit jeher tief“

„Mein persönlicher Wunsch ist es, eines Tages in einen freien Iran reisen zu können – in ein Land, in dem die Rechte von Frauen geachtet und geschützt werden.“

„Das Thema Iran bewegt mich seit jeher tief. Seit Jahrzehnten hoffen iranischstämmige Menschen auf Freiheit für ihr Herkunftsland“, sagte Haghanipour, die in Berlin aufgewachsen ist, in Bochum studiert und promoviert hat und seit 2021 dem Landesparlament angehört.

„Immer wieder gab es Hoffnungsschimmer, mutige Proteste und den eindringlichen Appell an die Weltgemeinschaft: Hört uns, unterstützt uns, schaut nicht weg.“