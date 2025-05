Veraltete und störanfällige Technik So macht die Bahn Tempo bei der Sanierung der Pannenstrecke Halle-Kassel

Die für Pannen anfällige Bahnstrecke Halle-Kassel soll bis Ende 2027 in Rekordzeit saniert werden. Wie die Deutsche Bahn dabei vorankommt und was das für Reisende in Eisleben bedeutet.