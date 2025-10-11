Die Quoten für die Vorsorge beim Zahnarzt sind in Sachsen-Anhalt schlecht: Nur jedes zweite Kleinkind besucht eine Praxis. Zur Einschulung sind Gebisse desolat. Das soll sich 2026 grundlegend ändern.

Zu wenig Eltern in Sachsen-Anhalt gehen mit ihren Kindern zum Zahnarzt - und das sind die Gründe

Halle/MZ. - Schon ab dem ersten Zahn sollten Kinder zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Doch viele Eltern in Sachsen-Anhalt bringen ihren Nachwuchs nicht regelmäßig zum Zahnarzt. Das zeigen auf MZ-Anfrage Zahlen der Techniker Krankenkasse. So besuchte im vergangenen Jahr nur rund jedes zweite Kind zwischen null und sechs Jahren eine Praxis. „Während im Baby- und Kleinkindalter jeder neue Zahn ein besonderes Ereignis ist, rückt das Thema Zahngesundheit später leider teils in den Hintergrund“, so Steffi Suchant, Leiterin der TK-Landesvertretung Sachsen-Anhalt.