Die Schwarzwaldklinik feiert Geburtstag Der Straßenfeger vom Rande der Stadt
Im Oktober vor 40 Jahren startete mit der kitschtrunkenen Ärztesaga „Die Schwarzwaldklinik“ eine der populärsten deutschen Fernsehsendungen aller Zeiten.
11.10.2025, 14:00
Halle/MZ. - Sie war die Mutter aller deutschen Krankenhausserien, ein Heile-Welt-Blockbuster mit Herz, Schmerz und Bollenhut: Die „Schwarzwaldklinik“ lockte in den 80er Jahren mit ihren salbungsvollen Geschichten zwischen Waldeslust und Wirbelbruch bis zu 28 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme der Bundesrepublik. Vor 40 Jahren, am 22. Oktober 1985, startete der Straßenfeger mit dem gütigen Professor Klaus Brinkmann (Klausjürgen Wussow), seinem feschen Sohn Udo (Sascha Hehn) und der von Gaby Dohm gespielten Schwester Christa.