Im Oktober vor 40 Jahren startete mit der kitschtrunkenen Ärztesaga „Die Schwarzwaldklinik“ eine der populärsten deutschen Fernsehsendungen aller Zeiten.

Schauspieler Klausjürgen Wussow (M) steht mit Kollegen aus der "Schwarzwaldklinik" im Glottertal. Karin Eckhold (l-r), Sascha Hehn, Gaby Dohm, Wussow, Ilona Grübel, Alf Marholm, Eva-Maria Bauer und Gaby Fischer begeisterten ab 1985 Millionen Fans.

Halle/MZ. - Sie war die Mutter aller deutschen Krankenhausserien, ein Heile-Welt-Blockbuster mit Herz, Schmerz und Bollenhut: Die „Schwarzwaldklinik“ lockte in den 80er Jahren mit ihren salbungsvollen Geschichten zwischen Waldeslust und Wirbelbruch bis zu 28 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme der Bundesrepublik. Vor 40 Jahren, am 22. Oktober 1985, startete der Straßenfeger mit dem gütigen Professor Klaus Brinkmann (Klausjürgen Wussow), seinem feschen Sohn Udo (Sascha Hehn) und der von Gaby Dohm gespielten Schwester Christa.