  4. Vorwurf der „Indoktrination“: AfD will Lehrern politische Aussagen an Schulen verbieten: So reagiert Minister Riedel

Sachsen-Anhalts Bildungsminister weist AfD-Vorwürfe angeblicher „Indoktrination“ an Schulen zurück. Zugleich ruft er Pädagogen auf, sich menschen- und demokratiefeindlichen Aussagen entgegenzustellen: „Das ist Verfassungstreue.“

Von Jan Schumann 10.10.2025, 18:00
Jan Riedel (CDU) weist den Vorwurf zurück, an Sachsen-Anhalts Schulen gebe es politische Indoktrinierung.
Jan Riedel (CDU) weist den Vorwurf zurück, an Sachsen-Anhalts Schulen gebe es politische Indoktrinierung. (Foto: picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert)

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) hat den Vorwurf zurückgewiesen, an Schulen im Land finde politische Bevormundung von Schülern statt. Stattdessen forderte der Minister Lehrer auf, sich menschen- und demokratiefeindlichen Aussagen in der Schule entgegenzustellen. „Das ist Verfassungstreue“, sagte Riedel am Freitag im Landtag.