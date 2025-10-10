Sachsen-Anhalts Bildungsminister weist AfD-Vorwürfe angeblicher „Indoktrination“ an Schulen zurück. Zugleich ruft er Pädagogen auf, sich menschen- und demokratiefeindlichen Aussagen entgegenzustellen: „Das ist Verfassungstreue.“

AfD will Lehrern politische Aussagen an Schulen verbieten: So reagiert Minister Riedel

Jan Riedel (CDU) weist den Vorwurf zurück, an Sachsen-Anhalts Schulen gebe es politische Indoktrinierung.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) hat den Vorwurf zurückgewiesen, an Schulen im Land finde politische Bevormundung von Schülern statt. Stattdessen forderte der Minister Lehrer auf, sich menschen- und demokratiefeindlichen Aussagen in der Schule entgegenzustellen. „Das ist Verfassungstreue“, sagte Riedel am Freitag im Landtag.