„Geld der Schande“ AfD würde als Regierungspartei Sachsen-Anhalt um 2,6 Milliarden Euro ärmer machen

Mit einem beispiellosen Investitionsprogramm will der Bund die Infrastruktur auf Vordermann bringen. Die AfD kündigt nun an, wie sie mit Sachsen-Anhalts Anteil umgehen würde.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 10.10.2025, 14:35
AfD-Vizefraktionschef Hans-Thomas Tillschneider
AfD-Vizefraktionschef Hans-Thomas Tillschneider (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Magdeburg/MZ - Sollte die AfD in Sachsen-Anhalt 2026 die Regierung übernehmen, würde sie das von der Bundesregierung bereitgestellte Sondervermögen für Investitionen nicht annehmen. Das hat AfD-Vizefraktionschef Hans-Thomas Tillschneider am Freitag im Landtag angekündigt.