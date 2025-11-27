Eine Autofahrt hat für einen Mann im Jerichower Land mit einem Schrecken geendet. Denn während der Fahrt auf der B1 stiegen plötzlich Flammen aus seinem Auto auf.

Während der Fahrt! E-Auto fängt auf B1 bei Pietzpuhl Feuer

Ein E-Auto ist auf der B1 bei Pietzpuhl vollständig ausgebrannt.

Pietzpuhl. - Ein E-Auto ist in der Nacht zu Donnerstag auf der B1 bei Pietzpuhl (Landkreis Jerichower Land) vollständig ausgebrannt.

Ein 62-Jähriger hatte laut Polizei während der nächtlichen Fahrt aus Richtung Möser aufsteigenden Rauch wahrgenommen. Dieser sei aus dem Motorraum des Wagens gekommen, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer habe sich noch rechtzeitig ins Freie gerettet und dann die Feuerwehr alarmiert, wie es hieß. Diese löschte das Auto knapp zwei Stunden.

Das Fahrzeug sei dabei komplett zerstört worden. Der Schaden wird nach Polizeiangaben auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.