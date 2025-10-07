Gegen Unterrichtsausfall Tausende Stunden kommen zusammen - so lockte Sachsen-Anhalts Bildungsminister Riedel Lehrer zur Mehrarbeit
Die verpflichtende Vorgriffsstunde für Lehrer in Sachsen-Anhalt ist gerichtlich gekippt. Bildungsminister Jan Riedel hat nun einen anderen Weg ausprobiert - und er hat eine Überraschung zum Streitthema Skikurse.
Aktualisiert: 08.10.2025, 11:18
Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Lehrer haben in den vergangenen Wochen tausendfach Vereinbarungen zur freiwilligen Mehrarbeit unterschrieben.