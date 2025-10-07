weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Mehrarbeit kompensiert Unterrichtsausfall in Sachsen-Anhalt - Skikurse kehren zurück

Gegen Unterrichtsausfall Tausende Stunden kommen zusammen - so lockte Sachsen-Anhalts Bildungsminister Riedel Lehrer zur Mehrarbeit

Die verpflichtende Vorgriffsstunde für Lehrer in Sachsen-Anhalt ist gerichtlich gekippt. Bildungsminister Jan Riedel hat nun einen anderen Weg ausprobiert - und er hat eine Überraschung zum Streitthema Skikurse.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 08.10.2025, 11:18
„Wir halten das für ein ganz starkes Zeichen“: Bildungsminister Jan Riedel (CDU).
„Wir halten das für ein ganz starkes Zeichen“: Bildungsminister Jan Riedel (CDU). (Foto: Uli Lücke)

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Lehrer haben in den vergangenen Wochen tausendfach Vereinbarungen zur freiwilligen Mehrarbeit unterschrieben.