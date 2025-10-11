weather bedeckt
  4. Selbstjustiz oder Kinderschutz? Kritik an „Pedo-Hunter“

„Pedo-Hunter“ in Sachsen-Anhalt Selbstjustiz oder Kinderschutz? Kritik an Sex-Fallen durch Pädophilenjäger

„Pedo-Hunter“ locken mutmaßliche Sexualstraftäter in die Falle. Auch in Sachsen-Anhalt treten die Gruppen junger Männer immer öfter auf. Wie die Pädophilenjäger vorgehen und warum die Polizei vor Selbstjustiz warnt.

Von Max Hunger Aktualisiert: 11.10.2025, 14:15
In Halle lockte eine Freundesgruppe einen mutmaßlichen Pädokriminellen in eine Falle. Die Männer hatten zuvor die Polizei verständigt, es kam zu einer Festnahme. Doch nicht immer laufen die fingierten Treffen so friedlich ab.
Halle/MZ - Sie geben sich im Netz als unbedarfte Minderjährige aus, locken mutmaßliche Pädophile an abgelegene Orte – dann greifen sie zu: In Sachsen-Anhalt treten sogenannte Pedo-Hunter (auf Deutsch: Pädophilen-Jäger) immer häufiger in Erscheinung.