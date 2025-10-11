„Pedo-Hunter“ in Sachsen-Anhalt Selbstjustiz oder Kinderschutz? Kritik an Sex-Fallen durch Pädophilenjäger
„Pedo-Hunter“ locken mutmaßliche Sexualstraftäter in die Falle. Auch in Sachsen-Anhalt treten die Gruppen junger Männer immer öfter auf. Wie die Pädophilenjäger vorgehen und warum die Polizei vor Selbstjustiz warnt.
Aktualisiert: 11.10.2025, 14:15
Halle/MZ - Sie geben sich im Netz als unbedarfte Minderjährige aus, locken mutmaßliche Pädophile an abgelegene Orte – dann greifen sie zu: In Sachsen-Anhalt treten sogenannte Pedo-Hunter (auf Deutsch: Pädophilen-Jäger) immer häufiger in Erscheinung.