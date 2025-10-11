Zwischen Brandmauer und Zuversicht Expedition Einheit: Deutschlandreise ins Unbekannte
August Modersohn wurde kurz nach der Wiedervereinigung im Berliner Westen geboren, er hat in Dresden studiert, er arbeitet bei der Ostausgabe der „Zeit“ und fragte sich irgendwann: Was ist da draußen eigentlich los?
11.10.2025, 10:00
Halle/MZ. - An seine Stunden in dem Kleingarten in Halle erinnert sich August Modersohn immer noch mit zwiespältigen Gefühlen. Mit Karamba Diaby saß er da entspannt unterm Sonnenschirm, Tässchen Kaffee in der Hand und auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, was denn nun eigentlich aus Deutschland geworden ist, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung.