August Modersohn wurde kurz nach der Wiedervereinigung im Berliner Westen geboren, er hat in Dresden studiert, er arbeitet bei der Ostausgabe der „Zeit“ und fragte sich irgendwann: Was ist da draußen eigentlich los?

Das deutsch-deutsches Museum in Mödlareuth erzählt die Geschichte der deutschen Teilung. AUgust Modersohn die einer deutschen Spaltung.

Halle/MZ. - An seine Stunden in dem Kleingarten in Halle erinnert sich August Modersohn immer noch mit zwiespältigen Gefühlen. Mit Karamba Diaby saß er da entspannt unterm Sonnenschirm, Tässchen Kaffee in der Hand und auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, was denn nun eigentlich aus Deutschland geworden ist, 35 Jahre nach der Wiedervereinigung.