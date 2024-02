Derzeit wird in Sachsen-Anhalt an Standorten der Mitteldeutschen Erfrischungsgetränke GmbH gestreikt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) wirft dem Unternehmen vor, Mitarbeiter im Osten schlechter zu bezahlen als im Westen.

An mehreren Standorten in Sachsen-Anhalt wird beim Getränkehersteller MEG gestreikt.

Weißenfels - Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat den Warnstreik bei einem der führenden Getränkehersteller in Deutschland auf 96 Stunden ausgedehnt. Wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte, dauere der Streik an drei Standorten der Mitteldeutschen Erfrischungsgetränke GmbH (MEG) in Sachsen-Anhalt bis Dienstagfrüh.

Die MEG gehört zur Schwarz-Gruppe und produziert unter anderem Mineralwasser für Lidl und Kaufland. Die Firma gehört nach eigenen Angaben zu den größten Herstellern alkoholfreier Getränke in Deutschland. In der Abfüllung arbeiten demnach rund 660 Beschäftigte.

Die Gewerkschaft wirft dem Unternehmen vor, die Beschäftigten an den Standorten in Sachsen-Anhalt schlechter zu bezahlen als die Kollegen im Westen. Am Dienstag soll es nach Gewerkschaftsangaben erneut Gespräche mit dem Verband der Ernährungswirtschaft geben.