Schnee und Matsch sorgen landesweit für Einschränkungen im Verkehr

Anhaltender Schneefall in Sachsen-Anhalt hat in der Nacht und am Freitagmorgen für Einschränkungen im Verkehr gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst rechnet erst am Nachmittag mit Entspannung.

Die Straßen in Halle waren am Morgen mit Schnee und Matsch bedeckt.

Sachsen-Anhalt/MZ - Nach dem Wintereinbruch am Donnerstag halten die Schneefälle in Sachsen-Anhalt auch am Freitag weiter an. Betroffen ist besonders der Süden des Landes, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In Osterfeld (Burgenlandkreis) wurden mit 13 Zentimetern die größten Schneehöhen gemessen, im Harz waren es am mit sieben Zentimetern am wenigsten.

Zu Einschränkungen im Berufsverkehr kommt es gegen Mittag noch auf der Autobahn 9. Hier sind nach Angaben der Autobahnmeisterei von den drei Fahrspuren zwei frei. Die linke Spur muss aber geräumt werden, ebenso wie die Parkplätze und Ausfahrten.

Auf der Autobahn 14 seien die Fahrspuren ab Anschlussstelle Schkeuditz bis Halle-Trotha sowie auf der A9 von der Anschlussstelle Großkugel bis zur Anschlussstelle Halle aber frei. Einzelne Verkehrsunfälle am Freitagmorgen hatten die Räumarbeiten behindert, etwa an der Anschlussstelle Weißenfels. Hier ist ein Kleintransporter in eine Leitplanke gefahren.

Zahlreiche Unfälle auch in den Landkreisen

Im Burgenlandkreis ist es am Freitagmorgen laut Polizei bereits zu zahlreichen „Glätteunfällen“ gekommen. Zwei Personen seien dabei verletzt worden.

In Zeitz standen am Freitagmorgen stellenweise Lkw aufgrund der Glätte quer.

Schneefall soll Freitagtagnachmittag abklingen

Der Schneefall soll laut Deutschem Wetterdienst erst Freitagnachmittag abklingen, weitere zwei bis drei Zentimeter werden erwartet. Gefahr von überfrierender Nässe bestehe aber nicht, denn die Temperaturen sollen leicht steigen. Dennoch müssten Autofahrer mit rutschigen Straßen rechnen. „Es wird matschig - so richtig“, sagte Florian Engelmann, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig.

Auch Tino Möhring von der Autobahn GmbH des Bundes mahnt Autofahrer zur Vorsicht. Der Winterdienst sei zwar seit Donnerstag im Dauereinsatz. Mit Einschränkungen sei aber wegen des anhaltenden Schneefalls vereinzelt noch zu rechnen. Zudem seien viele Unfälle auf Sommerbereifung zurückzuführen.

Wetter Sachsen-Anhalt aktuell: die Vorschau auf die nächsten Tage

Wetter am Samstag

Am Samstag bedeckt, nachlassender Schneefall. Höchsttemperaturen -2 bis 0, im Harz -5 bis -2 Grad. Schwacher Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Sonntag bedeckt, nur vereinzelt ein paar Schneeflocken. Tiefsttemperaturen 0 bis -2, im Harz bis -4 Grad. Schwachwindig.

Wetter am Sonntag

Am Sonntag bedeckt, meist niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen 1 bis 3, im Harz -2 bis 1 Grad. Schwacher Nordostwind. In der Nacht zum Montag bedeckt, meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen 1 bis -3 Grad. Schwacher Wind.