Schnee und Matsch behindern den Verkehr in Zeitz und Umgebung

In der Nähe von Zeitz stehen am Morgen Lkw quer.

Zeitz/MZ - Von Schnee, Matsch und Eis ist am Freitagmorgen der Straßenverkehr in Zeitz und Umgebung behindert worden. Nächtlicher Schneefall hatte die Region in eine Winterlandschaft verwandelt. Nach ersten Informationen der MZ kam es am Morgen zu einer Reihe von Unfällen. Die ereigneten sich unter anderem auf der Autobahn 9 und im Wethautal. Stellenweise standen Lkw quer.