DWD warnt vor starken Gewittern und stürmischen Böen in Teilen Sachsen-Anhalts

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird vor dem Wochenende von Regen und Wolken geprägt. Am Freitag und Samstag kann es in einigen Regionen zu schweren Gewittern kommen. Der Deutsche Wetterdienst hat mehrere Warnungen herausgegeben.

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich in den kommenden Tagen auf eher winterliches Wetter einstellen. Ein kleinräumiges Tief wird über Ostdeutschland in Richtung Polen hinwegziehen und kühle Meeresluft das Wetter bestimmen. Zudem kann es örtlich zu teils heftigen Gewittern kommen, teils mit Hagel, Graupel und in den Harz-Hochlagen sogar als Schnee möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Der DWD hat Freitagmittag mehrere Warnungen vor starken Gewittern herausgegeben. Diese gelten seit 14 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr. Folgende Regionen sind betroffen (Stand: 19.04., 14:45 Uhr):

DWD warnt vor Gewitter in diesen Kreisen:

Altmarkkreis Salzwedel (von 14.30 - 16 Uhr)

Kreis Stendal (von 14.30 - 16 Uhr)

Kreis Harz - Tiefland (von 14.30 - 16 Uhr)

Kreis Harz - Bergland (von 14.30 - 16 Uhr)

Es besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern der Stufe 2 von 4. Der Wetterdienst warnt insbesondere vor der Gefahr durch:

Blitzschlag (Lebensgefahr!)

vereinzelt umstürzende Bäume

herabstürzende Gegenstände

vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen

Aquaplaning

Hagelschlag

Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu elf Grad, im Harz bei maximal acht Grad. Zeitweise weht ein stark böig auffrischender Wind. Auf dem Brocken muss mit Sturmböen gerechnet werden.

Sachsen-Anhalt: So wird das Wetter am Wochenende

Am Samstag stark bewölkt. Am Morgen letzter Regen nach Süden abziehend. Im weiteren Tagesverlauf örtliche Regen- und Graupelschauer, im Harz teils mit Schnee. Höchstwerte zwischen 8 und 11, im Harz zwischen 1 und 8 Grad.

Am Sonntag wechselnde Bewölkung, im Tagesverlauf vereinzelt Regen- oder Graupelschauer, im Bergland mit Schnee, am Abend Bewölkungsrückgang und niederschlagsfrei. Höchsttemperatur 9 bis 11 Grad, im Harz 4 bis 8 Grad. Schwacher Nordostwind.