Weihnachtsfrieden 2023 Keine Knöllchen und Mahnungen: Wo in Sachsen-Anhalt der Weihnachtsfrieden gilt

Viele Kreise und Städte in Sachsen-Anhalt haben bis Ende 2023 einen Weihnachtsfrieden ausgerufen. So bleiben Bürger unter anderem von unangenehmer Post verschont. In einer Stadt entfallen sogar die Parkgebühren.