Abzocke beim Konzertbesuch: Ein Ticket von der Stadt an einem Auto in der Halle-Saale-Schleife.

Halle (Saale) - Es war ein schönes Konzert mit tausenden Besuchern, das am Freitagabend auf der Freilichtbühne auf der Peißnitz in Halle stattgefunden hat. Doch so manch ein Besucher hatte nach dem Konzert ein böses Erwachen an seinem Fahrzeug. Während die Gäste bei LEA die Lieder mitsangen, machte sich das Ordnungsamt der Stadt Halle in die Spur und verteilte hunderte Knöllchen an die Autos der Besucher.

Jedes dieser Autos hatte ein Knöllchen, (Foto: Marvin Matzulla)

Die MZ hat mit mehreren Konzertbesuchern gesprochen, eine junge Frau, die mit ihren beiden Kindern aus Sachsen angereist war und ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist empört. „Ich habe mir die Karten für die Kinder vom Mund abgespart und nun wird man hier auch noch abgezockt“.

Kritik am Ordnungsamt übten auch andere Besucher der Veranstaltung. So sagten mehrere Gäste, dass sie wegen fehlender Parkplätze die Stadt nicht mehr besuchen möchten und die Stadt Halle sich nicht wundern müsse, dass sie so unbeliebt sei. In mindestens einem Fall verteilte das Ordnungsamt sogar ein Knöllchen auf einem Privatgrundstück.

Die Stadt betont allerdings, dass es auch eine Park-und-Ride-Möglichkeit gab, dass es fußläufig zu erreichende Parkplätze am Danckelmann-Platz gab, worauf der Veranstalter des LEA-Konzerts selbst auch hingewiesen hat. Seitens der Stadt wird zudem darauf hingewiesen, dass frisch angelegte Rabatte kaputtgefahren wurden.