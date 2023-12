Auszahlung nur noch bis Jahresende In Sachsen-Anhalt drohen mehr als 300 Millionen Euro EU-Fördergeld zu verfallen

Mehr als 300 Millionen Euro EU-Fördergeld drohen in Sachsen-Anhalt am Jahresende zu verfallen. Die MZ zeigt, in welchen Politikbereichen die größten Summen ungenutzt bleiben.