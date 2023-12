Über die Feiertage werden im Altkreis Bitterfeld keine Bußgeldbescheide verschickt. Doch strafbares Handeln wird in den meisten Kommunen dennoch geahndet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/Sandersdorf/Zörbig/MZ. - Im Altkreis Bitterfeld soll die Freude über die Feiertage nicht getrübt werden. Deshalb werden Bescheide mit finanziellen Forderungen und andere unangenehme Post seitens der Kommunen kurzzeitig zurückgehalten. Es herrscht also der sogenannte Weihnachtsfrieden. Doch was bedeutet das in den einzelnen Kommunen genau?