Bis zum 27. Dezember verschickt die Stadt keine Knöllchen an Autofahrer. In der Innenstadt brauchen sie im Dezember ohnehin keinen Parkschein. Das heißt aber nicht, dass alles erlaubt ist.

Dessau-Rosslau/MZ. - Falschparker in Dessau haben in dieser Woche eine deutlich höhere Chance, ohne Strafe davonzukommen, allerdings keinen Freifahrtsschein für sämtliche Ordnungswidrigkeiten. Zwar ist nach einem Beschluss des Hauptausschusses im Dezember kein Parkschein in der Innenstadt nötig. Das hießt aber nicht, dass in der City keine Politessen unterwegs sind.