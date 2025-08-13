weather heiter
Kritiker halten den CDU-Landtagsabgeordneten Markus Kurze nach einem mutmaßlich alkoholisierten Vorfall beim Landtagsfest für ungeeignet, die Medienanstalt Sachsen-Anhalt zu repräsentieren. Jetzt fiel eine Entscheidung.

Von Hagen Eichler 13.08.2025, 11:38
Er steht in der Kritik: der CDU-Medienpolitiker Markus Kurze. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Magdeburg/MZ - Sein Amt als Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Magdeburger Landtag hat er aufgegeben, an einem anderen Posten aber will Markus Kurze festhalten. Am Mittwochvormittag beriet das Aufsichtsgremium der Medienanstalt Sachsen-Anhalt den Fall - und fällte eine Entscheidung.