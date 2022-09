Was kommt nach dem Neun-Euro-Ticket? Worauf Sachsen-Anhalt jetzt setzt

Halle (Saale) - Noch nie war Bus- und Bahnfahren so einfach wie von Juni bis August: Neun-Euro-Ticket kaufen, einsteigen, los. Über alle Tarifgrenzen hinweg. Wird es eine ebenso unkomplizierte Nachfolgeregelung geben? Darüber streiten Bund und Länder noch, ob sie kommt, ist offen. Sachsen-Anhalt will so lange nicht warten. Allen Diskussionen zum Trotz hält das Land an einem eigenen landesweit gültigen Handyticket-System via Smartphone-App fest. Allerdings: Das Projekt kommt seit Jahren nur in kleinen Schritten voran. Die Grünen fordern nun einen Stopp zugunsten einer bundesweiten Lösung.