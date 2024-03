Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Der Chip-Riese aus den USA lässt nun auch seinen Standort in Sachsen-Anhalt wachsen: Intel stellt in diesem Herbst in Magdeburg erstmals Auszubildende ein. 20 Azubis und ein Ausbildungsleiter sollen in wenigen Monaten bei dem Mikrochip-Hersteller anheuern. Für den jungen Intel-Standort Magdeburg ist es eine sprunghafte Vergrößerung: Bisher hat der Hightech-Konzern in Sachsen-Anhalt 30 Mitarbeiter, erklärte Intel-Sprecherin Monika Lischke am Mittwoch gegenüber der MZ.