Busse und Bahnen in Sachsen-Anhalt Warum die Zukunft des Deutschlandtickets unsicher ist

Seit Januar kostet das Deutschlandticket 58 statt 49 Euro – die Zahl der Kündigungen hält sich trotzdem in Grenzen. Doch so sehr der Fahrschein ein Erfolg ist, so unsicher ist seine Zukunft.